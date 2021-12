Die Advents- und Weihnachtszeit ist traditionell eine Hochzeit fürs Kindertheater. Aber wie sieht es damit in diesem Jahr coronatechnisch aus? Das Puppentheater Dornerei in Mußbach hat sich auf die Situation eingestellt.

Der Theatersaal in der Parkvilla werde aktuell nur zur Hälfte besetzt, berichten Markus und Eleen Dorner. Maximal 50 Personen können daher einer Vorstellung beiwohnen. Maskenpflicht besteht für alle ab 6 Jahren. Für die Erwachsenen gilt zusätzlich noch 2G, eingelassen werden also nur Geimpfte und Genesene. Und auch die Puppenspieler selbst tragen Masken, sobald sie in die Nähe des Publikums kommen. „Wir möchten im kleinen Rahmen Familien eine Theaterfreude ermöglichen“, sagt das Figurenspieler-Paar, das im übrigen dieser Tage auch zu auswärtigen Gastspielen unterwegs ist – etwa nach Heidelberg oder Wiesbaden. Das unterscheidet die Situation im Advent 2021 von der im Vorjahr.

Das Publikum scheint das Angebot eifrig anzunehmen. An diesem Wochenende sind drei Aufführungen von Weihnachtsstücken geplant, einmal „Melwins Stern“ und zweimal „Lotta feiert Weihnachten“, und alle drei sind bereits (teilweise schon seit längerer Zeit) ausgebucht. Am Tag vor Heiligabend stünden noch zwei Aufführungen des Märchenklassikers „Frau Holle“ an, aber so weit wollen Markus und Eleen Dorner noch gar nicht vorausplanen: „Wir arbeiten jetzt erst mal an der Durchführung der Veranstaltungen bis zum 12. Dezember.“ Die Zuschauer bitten sie, sich jeweils kurz vor dem Theaterbesuch auf der Homepage über eventuelle neue Vorgaben zu informieren.

Übrigens halten auch andere Veranstalter an ihren Kindertheater-Angeboten fest – obwohl das Zielpublikum aus bekannten Gründen ja (noch) nicht immunisiert sein kann: Auf der Kleinen Bühne des Pfalzbaus in Ludwigshafen zum Beispiel gastiert am 18. Dezember das „Theater Waidspeicher“ aus Erfurt mit „Rumpelstilzchen“.