Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kann in der Hambacher Andergasse wieder gefeiert werden. Zur Eröffnung des Andergasser Fests trafen sich am Freitagabend viele Neugierige beim Weingut Müller-Kern, um gemeinsam zur Musik der Kolpingskapelle Hambach durch die Straße zum Platz am Jägerstübchen zu ziehen, den Begrüßungsreden zu lauschen und dann auch der Maibaumaufstellung zuzuschauen. Pascal Bender übernahm als stellvertretender Hambacher Ortsvorsteher die offizielle Eröffnung. Er erinnerte an die Anfänge 1973: Aus dem „kleinen Straßenfest“ sei ein „echtes Weinfest“ geworden. Das Fest sei ein Symbol für Lebensfreude. Auch die Hambacher Weinprinzessin Michelle begrüßte die Gäste und freute sich, dass wieder größere Veranstaltungen möglich sind. Zehn Winzerhöfe sind bis Sonntagabend geöffnet. Es gibt überall auch Livemusik. Am Samstag wird ab 14 Uhr gefeiert, am Sonntag ab 11 Uhr.