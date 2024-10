Am nächsten Mittwoch kommt mit „Die literarische Perspektive“ der dritte und abschließende Band der Reihe „Andere Welten“ der Neustadter Autorin, Übersetzerin und Kulturjournalistin Usch Kiausch in den Buchhandel. Das große Thema ist wie schon in den beiden anderen seit Oktober 2023 erschienenen Teilen der Werkausgabe die Zukunft beziehungsweise das Bild, das die Menschen sich in Wissenschaft und Kunst von ihr machen.

Hauptbestandteil des Buches sind wie schon beiden Vorgängern wieder Interviews, die Kiausch seit den 90er Jahren vor allem mit angloamerikanischen Science-Fiction-Autoren wie Brian W. Aldiss, Michael Bishop, John Clute, Stephen R. Donaldson oder Christopher Priest geführt hat. Aber der deutsche Bestseller-Autor Frank Schätzing („Der Schwarm“), der amerikanische Sci-Fi-Verleger David Hartwell und der in diesem Mai verstorbene Regisseur und B-Movie-Produzent Roger Corman standen der Neustadterin Rede und Antwort. „Im Mittelpunkt der Gesprächen stehen dabei keine präzisen Zukunftsprognosen, sondern sowohl die zerstörerischen globalen Tendenzen in den Gesellschaften unserer Gegenwart als auch die positiven Entwicklungen eines wachsenden ökologischen Bewusstseins“, erklärt die Autorin.

Außerdem enthält das Buch einen Essay Kiauschs mit dem Titel „Utopia und Post-Utopia“, der sich mit der Geschichte und den Besonderheiten der Gattung Science-Fiction, beschäftigt, sowie ihre Erzählung „Die Haraschta“, die die phantastischen Traditionen der Stadt Prag weiterspinnt – bis hin zu einem dubiosen Institut, das mit Hilfe historischer Fallstudien den Einfluss oppositioneller politischer Aktivisten bekämpfen will.

Lesezeichen/Termin

Band 3 von Usch Kiauschs Trilogie „Andere Welten“, publiziert vom Memoranda-Verlag Berlin, kommt am 9. Oktober in den Buchhandel, umfasst 230 Seiten und kostet 22 Euro. Die Autorin stellt das Taschenbuch am Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr in der Neustadter Bücherstube vor. Der Eintritt ist frei.