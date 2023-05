Anstatt bei den Hauptfesttagen des Andechser Bierfests Eintritt zu verlangen, empfiehlt der Ausschuss für Tourismus, Veranstaltungen und Ortsmarketing (TVO), die Preise für alkoholische Getränke zu erhöhen. Damit soll das Defizit des Fests abgefedert werden.

Der Arbeitskreis Veranstaltungen hatte zuvor drei Vorschläge erarbeitet. Der TVO sprach sich für Vorschlag A aus, der einen Eintritt nur für den Krönungsabend vorsieht, teilte Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeinde, auf Anfrage mit. An den anderen Festtagen soll der Festbesuch keinen Eintritt kosten, dafür aber der Preis für alkoholische Getränke steigen. Die endgültige Entscheidung trifft der Hauptausschuss, der am 5. Juli wieder tagt.

Keine Mehrheit gab es für die beiden anderen Vorschläge: zum einen Eintrittsregelung nur für den Kernbereich des Fests und nur für Freitag- und Samstagabend sowie den Krönungsabend, zum anderen eine Reduzierung des Fests auf ein Minimum mit maximal 5000 Besuchern.

Der TVO begründete seine Empfehlung für Eintritt am Krönungsabend damit, dass wegen der beschränkten Platzkapazität im Festzelt ohnehin eine Besuchersteuerung nötig sei, um zu große Menschenmengen wie in den letzten Jahren vor Corona zu vermeiden. Über den Verkauf von Eintrittskarten lasse sich einer Überfüllung am ehesten entgegenwirken.

Das Andechser Bierfest schlägt bei den freiwilligen Leistungen mit einem jährlichen Defizit von rund 80.000 Euro zu Buche. Durch die erheblichen Steigerungen bei der Umsetzung der verschärften Sicherheitsmaßnahmen – zusätzliche Absperrungen, Sicherheitsdienst – stieg das Defizit 2022 laut Verwaltung bei über 100.000 Euro. Die Einnahmen durch den Verkauf der Eintrittsbändchen verringern das Defizit auf rund 74.000 Euro. Im Vergleich zur Eintrittsregelung hätte bei einer Erhöhung der Preise für alkoholische Getränke jeder Festbesucher selbst die Entscheidungsgewalt darüber, wie viel Geld er ausgibt, so ddie Verwaltung.