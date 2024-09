Am Wochenende steht Haßloch wieder ganz im Zeichen des Andechser Bier- und Straßenfests. Über 19 Bands und DJs sorgen für Stimmung. Fassanstich im Festzelt ist am Freitag um 19 Uhr. Und ein ganz besonderes Fahrgeschäft ist zurück im Großdorf.

Mit zuletzt rund 40.000 Besuchern ist das Andechser Bierfest eine feste Größe im Festkalender der ganzen Region. Am Wochenende wird wieder gefeiert. Auf drei Bühnen wird Programm geboten: auf dem Rathausplatz, im Festzelt und in der Leo-Loeb-Straße. Und im gesamten Festbereich im Haßlocher Ortskern gibt es Verkaufs-, Genuss- und Getränkestände. Am Sonntag öffnen auch die Geschäfte (13 bis 18 Uhr) und es gibt einen großen Flohmarkt im Ortskern (11 bis 18 Uhr).

Noch vor dem offiziellen Start gibt es am Donnerstag ein „Pre-Opening“ im Festzelt. Ab 15 Uhr holen die „Wonderfrolleins“ beim „Nachmittag für Junggebliebene“ die 50er und 60er-Jahre in die Gegenwart. Der Eintritt ist frei, Tische können über das Haßlocher Seniorenbüro reserviert werden. Am Abend dann wird die neue Andechser Bierhoheit gekrönt. Die Veranstaltung mit RPR1-Moderator Ralf Schwoll und DJ Danny Malle ist allerdings schon komplett ausverkauft.

Weiter geht es am Freitag, im Festzelt um 12 Uhr, an den übrigen Ausschankstellen um 17 Uhr. Nach einem Festumzug folgt der Fassanstich im Festzelt durch Bürgermeister Tobias Meyer (19 Uhr). Ebenfalls Tradition hat die Blaskapelle Frieding, die aus dem Partnerlandkreis Starnberg anreist und den Abend musikalisch begleitet. Auf den übrigen Bühnen geht die Party dann auch so richtig los. In der Leo-Loeb-Straße mit der Band „Party Fritteuse“, auf dem Rathausplatz mit der Rockband „The Bombshells“.

Frühschoppen im Festzelt

Am Samstag startet der Tag um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen im Festzelt, wieder stilecht von der Blaskapelle Frieding begleitet. Drei Stunden später öffnet der Festbereich. Im Festzelt soll es um 16 Uhr einen Überraschungsgast geben, bevor um 19 Uhr die „Q6 Party Kühe“ für Unterhaltung sorgen sollen.

In der Leo-Loeb-Straße legt ab 15 Uhr Partymacher DJ Thomas los, bevor um 20 Uhr „Fabian Schreiber & Friends“ ihren Katalog an Coversongs zum Besten geben. Auf dem Rathausplatz sorgen ab 15 Uhr die Mackenbacher Musikanten aus Haßloch für Stimmung, die um 20 Uhr an die fünfköpfige Rockband „Fused“ abgeben.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von Pfarrer Christoph Stetzer von der evangelischen Kirche und Pastoralreferentin Eva Grißner von der katholischen Pfarrei gehalten wird. Parallel dazu beginnt der Flohmarkt im Festbereich. Im Festzelt gibt es um 12.30 Uhr einen verspäteten Weißwurst-Frühschoppen mit „Die Zwoa Spitzbuben“. Um 17.30 Uhr kommt die prämierte Partyband „Members“.

Der Zugang zum Fest ist kostenlos. Eintrittspreise, wie es sie 2022 gab, waren schon im vergangenen Jahr wieder abgeschafft worden. Auch bleibt der Preis für die Halbe Bier oder Schorle nach der Erhöhung im vergangenen Jahr mit fünf Euro unverändert. Am Samstag und Sonntag (15 bis 18 Uhr) kann der Turm der Christuskirche besucht werden. Hoch hinaus geht es auch mit dem Riesenrad, das es nach einigen Jahren Abwesenheit wieder auf das Festgelände geschafft hat.

Sperrungen und Verkehrseinschränkungen

Seit dem 11. September ist der Jahnplatz wegen des Festzeltaufbaus gesperrt. Ab Dienstag, 17. September, wird der Wendehammer in der Leo-Loeb-Straße für den Aufbau des Riesenrads gesperrt. Auch die Parkplätze in der Langgasse/Alten Schulstraße werden gesperrt.