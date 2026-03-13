Das Andechser Bierfest ist im September, doch bei der Gemeinde stellt man schon grundsätzliche Überlegungen zur künftigen Ausrichtung des Fests an – und zum Bier-Lieferanten.

Dass der Eintrittspreis für den Krönungsabend der Bierfest-Hoheit steigen soll, ist schon beschlossene Sache. Nach 7,50 Euro im vergangenen Jahr sind dieses Jahr acht Euro fällig. Traditionell findet der Krönungsabend bereits am Donnerstag vor Beginn des eigentlichen Fests statt. Nach diesem moderaten Anstieg sollen dann allerdings im nächsten Jahr zehn Euro verlangt werden, jeweils zuzüglich der Gebühren. Das hat der Ausschuss für Tourismus, Veranstaltungen und Ortsmarketing einstimmig entschieden.

Grundsätzlich habe sich der Kartenverkauf online bewährt, auch wenn es wegen der großen Nachfrage nicht reibungslos funktioniert habe, hieß es im Ausschuss. Da werde für dieses Jahr nachgebessert. Die Erhöhung der Preise sei aufgrund gestiegener Kosten für Logistik, Programm und Personal notwendig, so die Verwaltung. Im Zelt soll es wieder 800 Plätze geben, eventuell will man mit einer „Zeltverlängerung“ rund 100 Plätze zusätzlich schaffen.

Unmut rund um das Klosterbier

Auch über das Bier wurde gesprochen. Denn das kam bisher immer aus der Brauerei des Klosters Andechs im Landkreis Starnberg, des Partnerlandkreises des Kreises Bad Dürkheim. Der stattliche Konsum des typisch bayerischen Gerstensafts war immer eine Konstante des Fests: Knapp 200 Hektoliter seien im vergangenen Jahr über die Theken gegangen, hieß es im Ausschuss.

Wie lange es noch genau dieses Bier beim Bierfest gibt, ist allerdings unklar. In der Nachbesprechung habe es im vergangenen Jahr trotz der langjährigen Zusammenarbeit einigen Unmut gegeben, hieß es in der Ausschusssitzung. Laut Verwaltung haben die Vereine um eine Prüfung des Bierbezugs gebeten. Es sei um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit anderen Brauereien zur Aushandlung günstigerer Konditionen gegangen.

Andere Brauereien sind interessiert

Dabei scheint das Problem nicht unbedingt zu sein, dass das original Andechser Bier zu teuer geworden wäre. Die Einsparungen der Andechser Brauerei, wie beispielsweise ein sehr geringer Werbekostenzuschlag und der Verzicht auf einen Tankwagen für das Festzelt, würden es vielmehr der Verwaltung zunehmend erschweren, den Vereinen zu erklären, warum man weiter mit der Brauerei zusammenarbeite. So hat zum Beispiel der fehlende Tankwagen Mehrkosten für den Zeltbetreiber verursacht: Stellflächen, Logistik, Kühlung und Personaleinsatz seien teuerer geworden, hieß es im Ausschuss.

Beim Bierfest lässt man’s gerne krachen: Hier ein Blick ins Festzelt 2023. Archivfoto: Mehn

Tatsächlich, so die Verwaltung, hätten bereits mehrere Brauereien ihr Interesse bekundet, ihre Biermarke beim Andechser Bierfest zu platzieren. Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) erläuterte, dass bei einem Besuch einer Delegation im Landkreis Starnberg mit einer anderen Brauerei dort Kontakt aufgenommen worden sei. Der bayerische Charakter des Festes solle schließlich erhalten bleiben.

Auch mit der Klosterbrauerei Andechs sei man in Kontakt, und auch das Landratsamt der Bayern wolle sich einschalten. Man wolle noch Gespräche führen. Eine Mail aus Andechs sei allerdings „nicht so erquickend“. Es gehe um Konditionen und Preise. „Aber es hängt wegen der langjährigen Verbindung und dem Namen auch sehr viel Herzblut daran“, so Meyer. Der Beschluss lautete schließlich, dass in diesem Jahr zunächst alles bleiben soll wie bisher: Das Bier kommt von der Klosterbrauerei Andechs.

Traditionelles Volksfest oder modernes Partyfest?

Zu Ende diskutiert ist das Fest deshalb noch nicht. Wenn sich der Ausschuss im April in nichtöffentlicher Sitzung wieder trifft, soll es grundsätzlich werden. Denn das dreitägige Fest verursacht jährlich ein finanzielles Defizit. In diesem Jahr sei man „finanziell noch gut aufgestellt“, so Jürgen Vogt (CDU). Deshalb würden die Preise für den Krönungsabend nur moderat erhöht. Im April soll dann aber unter anderem darüber gesprochen werden, was das „Andechser Bierfest“ künftig sein soll – ein traditionelles Volksfest oder ein modernes Partyfest, bei dem nicht mehr das Bier im Mittelpunkt steht.

Zur Sache: Das Andechser Bierfest

Seit 1982 besteht zwischen den Landkreisen Starnberg/Bayern und Bad Dürkheim eine Kreispartnerschaft. Im gleichen Jahr veranstalteten die Starnberger ein „Pfälzer Weinfest“. 1988 zogen die Pfälzer mit einem Pendant nach. Das erste „Andechser Bierfest“ wurde in Haßloch in einem Festzelt auf dem Pfalzplatz veranstaltet. Das Fest zog auf den Rathausplatz um, und seit 1991 ist das Bierfest mit dem Straßenfest verbunden, das in mehreren Straßen im Ortskern gefeiert wird. Haßlocher Vereine wirken ebenso mit wie der Einzelhandel mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Trödel- und Flohmarkt und vieles mehr gehören zum bunten Programm.

Mehrere Zehntausend Besucher sind jährlich am letzten Wochenende im September im Großdorf zu Gast. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens hieß es in den „Haßlocher Heimatblättern“ 2007: „Das Andechser Bierfest in Haßloch ist viel mehr als ein bloßes Bier- und Volksfest. Es ist ein Treffpunkt für Freunde und ein Ort, an dem man gemeinsame Interessen und Erfahrungen besprechen und austauschen kann.“ Zwischen Pfälzern und Bayern hätten sich Freundschaften entwickelt. „Das Andechser Bierfest ist ein wichtiger Faktor und Höhepunkt in der Partnerschaft zwischen den Landkreisen Starnberg und Bad Dürkheim“, heißt es in dem Artikel weiter.