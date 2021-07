Das Unternehmen Zeus wird seine Leih-E-Scooter aus Neustadt abziehen und beendet damit nach einem guten halben Jahr den Versuch, mit dem Angebot in der Stadt Fuß zu fassen. Darüber hat die Stadtverwaltung am Freitag informiert. Weitere E-Scooter-Anbieter, die eine Vielzahl an Leihmodellen zur Verfügung stellen, gibt es in Neustadt bisher nicht. Das Geschäftsmodell von Zeus: Bürger können sich für eine gewisse Zeit oder eine Fahrt einen Tretroller mieten – das läuft via App. Gestartet wurde mit 25 E-Scootern. Geplant war der Ausbau auf 50 Tretroller. Es gab bestimmte Stationen, an denen die Roller ausgeliehen werden konnten – etwa am Bahnhof oder in der Wallgasse. Zum Teil gab es Ärger, wenn die Scooter nach einer Fahrt einfach auf einem Bürgersteig abgestellt wurden und andere Bürger behinderten. Zeus teilt mit, dass das Unternehmen an neuen technischen Lösungen für die Scooter-Ausleihe arbeite. Ziel sei, mit einem „besseren und gezielteren Service“ zurückzukehren. Wann und in welcher Form das sein wird, lässt Zeus laut Mitteilung der Stadt jedoch offen.