Wenn Heinz Busch mit Nicole Sowa durch die Baustelle der Lebenshilfe im Georg-Jungmann-Haus (Friedrich-Olbricht-Straße) läuft, dann wird es ihm ganz warm ums Herz, auch im tiefsten Winter. Denn dort baut die Lebenshilfe Neustadt, deren Vorsitzender Busch ist, die Tagesförderstätte aus.

„Der Anbau wird nicht nur funktional auf dem neuesten Stand sein, er spricht auch architektonisch an“, erklärt Tagesförderstätten-Leiter Timo Hilzendegen die Umsetzung. Noch viel wichtiger ist für ihn aber: „Er wird die pädagogische Arbeit in der Tagesförderstätte voranbringen.“ Die hellen Räumlichkeiten der beiden neuen Stockwerke bilden den dafür erforderlichen Rahmen. Neben neuen Räumen für den Schulbegleitungsdienst, den Freizeitbereich und den zukünftigen Seniorentreff ist auch eine Kerzenwerkstatt geplant, die das pädagogische Angebot für die Menschen mit Behinderung in der Tagesförderung ergänzen wird.

In dem hellen, freundlich gestalteten Anbau erhalten Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigungen nicht oder nicht mehr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten können, dann eine individuelle Begleitung und eine auf sie zugeschnittene Tagesstruktur. „Ziel der Tagesförderstätte der Lebenshilfe ist die Förderung und der Erhalt der größtmöglichen Selbstständigkeit von erwachsenen Menschen mit schweren Beeinträchtigungen“, erklärt Heinz Busch. Für ihn erfüllt sich so ein lang gehegter Wunsch.

„Intensive Betreuung“

Denn auch wenn das Gebäude zwar erst 2010 bezogen wurde, so sei doch schnell klar gewesen, dass dieses Gebäude den Bedarf nicht decken könne. Dass der Neubau bald erweitert werden müsse, dachte er sich zwar damals schon, „allerdings durften wir nur Platz für die zwölf Besucher der bisherigen Einrichtung schaffen, weil Ziel der Politik war, mehr Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.“ Die Menschen dort haben ausgeprägte autistische Züge, Verhaltensauffälligkeiten, können sich häufig sprachlich schlecht oder gar nicht ausdrücken, oder es gibt einen hohen Pflegeaufwand. „Wir brauchen hier eine intensive Betreuung, diese Menschen können nicht in der Werkstatt arbeiten“, so Busch. „Dafür helfen sie dabei, die Vereinszeitschrift Blickpunkt versandfertig zu machen oder können demnächst in der Kerzenwerkstatt Kerzen herstellen“, führt die für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortliche Sowa weiter aus.

Nach dem Baubeginn im Februar 2022 soll die erweiterte Tagesförderstätte im März 2023 bereits voll bezugsfertig sein, sechs neue Plätze entstehen dann, wie Sowa und Busch erklären. „Außerdem schaffen wir mit dem Seniorenmodul für sechs ältere Menschen und Rentner ein weiteres Betreuungsangebot“, so Sowa. Insgesamt zwölf neue Betreuungsplätze ergänzen damit das bisherige Angebot von zwölf vorhandenen Plätzen.

Pro Stockwerk 200 Quadratmeter

Zwei Gruppen werden dann im Erdgeschoss und eine Gruppe im Obergeschoss betreut. Im Dachgeschoss konnten noch benötigte Büroräume untergebracht werden. Auch der lange gehegt Wunsch nach einem Raum für Freizeitgestaltung wie beispielsweise Proben der Puzzleband und der Theater-Gruppe und ein Treffpunkt für Vereinsaktivitäten kann realisiert werden. Je Stockwerk stehen etwa 200 Quadratmeter zur Verfügung.

Durch die enorme Kostensteigerung der letzten Jahre verteuert sich der Bau auf insgesamt mehr als eine Million Euro – finanziert wird er durch die Aktion Mensch, Spenden und Zuwendungen an den Verein. Eine teilweise Refinanzierung erfolgt durch Zuschüsse des Landes und der Kommunen zu den Tagessätzen.

Info

Spenden: Lebenshilfe Neustadt, Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE78 5465 1240 0004 8379 51