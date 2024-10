Wie Fotos entstanden, als es noch keine Digitalkameras gab, haben 14 Kinder und Jugendliche in dieser Woche im 3F-Museum in Deidesheim gelernt. Dabei waren sie mit ihren Analog-Kameras mehrfach unterwegs, um Bilder zu schießen. Bei der Entwicklung hat der Verein Photoart67 aus Ludwigshafen geholfen. Eine Auswahl der Bilder hat das Filmmuseum nun am Freitag ausgestellt. Unser Foto zeigt Timon Hinrichs, der stolz seine Aufnahmen präsentiert. „Die Kinder wussten am Montag noch nicht einmal, was eine Analog-Kamera ist und haben schon richtig tolle Bilder gemacht“, lobte Museumsleiter Klaus Herrmann, der den Kurs zusammen mit einem Pädagogen geleitet hat. Der Kurs war als „Talentcampus“ in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim entstanden und hatte das Ziel, vor allem Kinder aus weniger begünstigten Familien zu fördern. Die Kameras kamen aus dem Depot des Filmmuseums.