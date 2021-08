Im August 2020 verging fast keine Woche, in der nicht ein junger Baum gemeldet wurde, der auf Neustadter Gemarkung umgefahren, mutwillig umgeworfen oder gar abgesägt worden war. Haupttatort: die Mußbacher Landstraße. Ob es jetzt wieder eine Reihe von Baumfreveln gibt, ist ungewiss. Zumindest einen Speierling auf der Nordseite der Mußbacher Landstraße hat es aber wieder getroffen.

Ein aufmerksamer Radfahrer hatte das auf dem Boden liegende Bäumchen fotografiert und sowohl die Stadt als auch die RHEINPFALZ informiert. Wie die Umweltabteilung mitteilt, hat sie den städtischen Naturschutzwart gebeten, den Schaden in Augenschein zu nehmen. Er soll beurteilen, ob der Baum umgedrückt oder auf den Boden gezogen wurde. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob es Anzeichen für Vandalismus oder höhere Gewalt, also Natureinflüsse wie Wind und Starkregen, gibt. Eine dritte mögliche Ursache könnte sein, dass die Stützkonstruktion für den Pflanzennachwuchs schlecht oder falsch aufgebaut wurde. Was der Experte auch sagen soll: Ist noch etwas zu retten?

Im vergangenen Jahr wurden dieselben Fragen gestellt, und es wurde über Schutzmaßnahmen nachgedacht. Mehr große Steine kamen nicht in Frage, weil dann der Wirtschaftsweg zu eng zum Befahren geworden wäre. Eine Art Leitplanke an den Baumseiten, die nicht von den Steinen geschützt sind, war eine Idee. Klar war aber auch: Gegen Vandalismus gibt es keinen wirklichen Schutz.