Die Pechsträhne der Jungbäume an der Landesstraße 516 zwischen Mußbach und Kreisel hält an: Wieder liegt ein frisches Grün am Boden. Die Stadtverwaltung prüft derzeit auf RHEINPFALZ-Anfrage, wie es dazu kommen konnte. Anfang 2017 waren in dem Bereich sowie an der Mußbacher Landstraße neue Bäume gesetzt worden, seither mussten immer wieder Exemplare ersetzt werden. Manches Mal waren Baumfrevler am Werk, manches Mal fielen Bäume dem Straßenverkehr zum Opfer.