An drei Neustadter Kreuzungen werden die alten Ampelanlagen durch moderne Technik ersetzt. Das hat das Sachgebiet Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen der Stadtverwaltung Neustadt mitgeteilt. Konkret es um die Ampeln in der Martin-Luther-Straße an den Kreuzungen zur Branchweilerhof-, zur Konrad-Adenauer- sowie zur Robert-Stolz-Straße. Die Arbeiten beginnen demnach am Montag, 20. April. Dabei wird die komplette Technik aus dem Jahr 1996 gegen neue Steuergeräte und LED-Signale ausgetauscht, wodurch laut Verwaltung energetische Einsparungen von rund 75 Prozent zu erreichen sind. Darüber hinaus werden an allen Kreuzungen neue, akustische Signale für sehbehinderte Menschen, separate Fahrrad-Signale an den Rad-Schutzstreifen und neue Detektoren für die Fahrzeugerkennung verbaut. An der Kreuzung zur Branchweilerhofstraße gab es bisher keine gesicherte Fußgängerquerung. Hier wurden bereits neue Maste errichtet, die dann zusätzlich für Fußgänger ausgestattet werden. Auch die Programmierung der Anlagen wird grundlegend überarbeitet. So können Fußgänger zum Beispiel künftig auch bei augenscheinlich ausgeschalteter Anlage über eine entsprechende Taste Grün anfordern. Für die mit einer Woche veranschlagte Dauer der Umbauarbeiten kommen provisorische Anlagen zum Einsatz. Die Kosten für die Umrüstung liegen laut Stadt bei rund 150.000 Euro.