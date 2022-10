Für Allerheiligen, 1. November, laden Hobbybastler und Kunsthandwerker aus der Region wieder in die Unterkirche der Pauluskirchengemeinde Hambach ein: In der Winterbergstraße wird der sechste Kreativmarkt ausgerichtet. „Es macht einfach Spaß, etwas selbst zu schaffen und es dem Publikum zu präsentieren“, sagt Organisatorin Martina Saling. So einige der bislang 14 gemeldeten Aussteller seien von Beginn an dabei. Das Angebot reiche von Leckereien über Papier- und Modeschmuck bis zu Kerzen, beleuchteten Fröbelsternen und bunten Geschenkkreationen. „Wir haben in der Unterkirche optimale Bedingungen“, so Saling mit Blick auf die großen Räume und die Möglichkeit, gut lüften zu können. Eröffnet wird der Markt um 11 Uhr, ab 14 Uhr gibt es eine Bastelecke für Kinder. Hinzu kommt ein Bücherflohmarkt, zudem bestücken die Aussteller ein Kuchenbuffet. Dessen Erlös ist für die Gemeindebücherei bestimmt. Ab 17 Uhr gibt der Singverein Hambach ein Ständchen, bevor der Kreativmarkt gegen 18 Uhr seine Pforten schließt.