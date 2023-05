Zu 900 Euro Strafe, zu zahlen in sechs Monatsraten, verurteilte das Amtsgericht Bad Dürkheim einen Mann. Ihm wurde zur Last gelegt, bei der Ruppertsberger Kerwe im August vorigen Jahres zwei Polizisten beleidigt zu haben.

Der Angeklagte war auf der Kerwe aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber anderen Besuchern aufgefallen. Die Polizeibeamten hatten ihm daraufhin einen Platzverweis erteilten. Der Angeklagte habe sie in die „rechte Ecke“ stellen wollen und sie eine Rassistin und Arierin genannt. Davon habe er sich auch nicht abbringen lassen, sagte die betroffene Polizeikommissarin aus. Ihrer Aufforderung, sich zu bremsen, sei der Angeklagte nicht nachgekommen. Der seinerzeitige Vorwurf des Angeklagten Richtung der Polizisten, ihn aus rassistischen Gründen aufgrund seines „ausländischen Aussehens“ des Platzes zu verweisen, war unglaubwürdig, denn sein Aussehen war ausgesprochen mitteleuropäisch. Ob er stark betrunken gewesen sei, habe sie bei dem Vorfall nicht feststellen können, sie habe keine verwaschene Aussprache oder andere Ausfallerscheinungen bemerkt, antwortete die junge Polizistin auf die entsprechende Frage von Richter Marcus Pichlmeier.

Angeklagte entschuldigt sich

Der Angeklagte zeigte sich reumütig und entschuldigte sich mehrfach bei der Polizeikommissarin. Bei seiner Befragung betonte er mehrfach, dass er keinerlei Erinnerung an das damalige Geschehen habe. Der Grund: Er leide seit vier Jahren an einer depressiven Erkrankung und nehme deswegen Medikamente. Zwei Monate vor dem Vorfall habe er ein neues Medikament bekommen. Er sei zwar gewarnt worden, dass es in Kombination mit Alkohol zu gewissen Reaktionen – wie den vorgebrachten Blackout – kommen könne, dennoch habe er auf der Kerwe Sekt oder Wein getrunken. Wie viel er getrunken habe, könne er nicht einschätzen, sagte der Angeklagte. Das Ganze sei ihm sehr unangenehm und er könne sich nur dafür entschuldigen. Auf Vorschlag der Staatsanwältin wurde das Verfahren gegen die Auflage, 900 Euro an einen Verein gegen Gewalt gegen Polizisten zu spenden, eingestellt.