Die Grünen halten die Umrüstung der Ampeln in der Neustadter Martin-Luther-Straße zwar für einen Fortschritt, sie sehen aber auch weiter einen klaren Mangel.

Von diesem Montag an werden die Ampelanlagen in der Martin-Luther-Straße an den Kreuzungen zur Branchweilerhof-, zur Konrad-Adenauer- sowie zur Robert-Stolz-Straße erneuert und modernisiert. Rainer Grun-Marquardt, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat, hält das für einen wichtigen und richtigen Schritt. „Besonders die neu geschaffene Fußgängerquerung an der überdimensionierten Kreuzung zur Branchweilerhofstraße schließt eine vielfach bemängelte Lücke und verbessert die Sicherheit deutlich – vor allem für Schulkinderkinder, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Personen. Auch die akustischen Signale für Sehbehinderte sowie die hohe Energieeinsparung durch LED-Technik sind klare Pluspunkte.“

Gleichzeitig mache die Mitteilung der Stadt aber auch deutlich, „dass wir beim Radverkehr weiterhin nur halbe Schritte gehen“. Separate Fahrradsignale an Radschutzstreifen seien sinnvoll – sie könnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf der Westseite der Martin-Luther-Straße ein durchgängiger, sicherer Radweg fehle. Gerade an den Knotenpunkten, die jetzt umgebaut würden, „muss der seit Jahren diskutierte Lückenschluss im Radwegenetz entlang der St. Josefskirche endlich umgesetzt werden“. Wer Verkehrssicherheit ernst nehme, müsse Fuß- und Radverkehr konsequent gemeinsam denken, teilt Grun-Marquardt mit und fordert: „Die aktuellen Umbauten sollten daher nicht den Abschluss der Verbesserungen bedeuten.“