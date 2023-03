Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 14-Jähriger hat die Ampelschaltung an der Landauer Straße in Neustadt optimiert. Dafür benötigte er eine Handy-App und viel Geduld mit der Stadtverwaltung.

Als Hannes Reuter in der Landauer Straße auf der Verkehrsinsel an der Ampel zwischen Post und Fahrschule stand, brauste rechts und links der Verkehr an ihm vorbei. Das störte ihn sehr.