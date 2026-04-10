Wer am Donnerstag oder Freitagmorgen in Neustadt die Kreuzung Landauer Straße/Exterstraße passierte, wunderte sich vielleicht, dass die Ampel an diesem wichtigen Knotenpunkt sowie an der Kreuzung Landauer Straße/Hohenzollernstraße außer Betrieb war. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte die Stadtverwaltung mit, dass die Kontaktschleifen dort durch Asphaltverwerfungen nicht mehr funktionstüchtig gewesen seien. Deshalb seien an den Ampeln Kameras zur Detektion des Verkehrs installiert worden. Diese ersetzten die Kontaktschleifen, die deshalb gänzlich außer Betrieb genommen wurden. Montiert wurde am Donnerstag, am Freitag wurde die Software eingespielt und getestet. Techniker vor Ort berichteten, dass am Freitag ab etwa 11 Uhr die Ampel wieder in Betrieb gewesen sei. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass die Arbeiten absichtlich in die Ferien gelegt worden seien. Nach diesem Muster sei übrigens vor etwa zwei Monaten die Ampel Schillerstraße/Stiftsstraße umgerüstet worden. Weitere Ampeln seien dafür in Planung.