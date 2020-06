Ob es in Neustadt für die Pfalz typische Ampelmännchen geben wird, darüber entscheidet der Neustadter Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 30. Juni. Wie Oberbürgermeister Weigel in der Ratssitzung am Dienstag mitgeteilt hat, soll das Gremium dann die städtische Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) damit beauftragen, einen Kreativwettbewerb auszurufen. Sechs Ampeln in der Innenstadt sollen neu gestaltet werden. Die Kosten schätzt Weigel auf 6000 bis 10.000 Euro. Die Idee geht zurück auf die CDU-Stadtratsfraktion. Zuletzt war das Thema wegen Corona zurückgestellt worden. Ein erster Vorschlag kam bereits von RHEINPFALZ-Leser Hartmut Hetterich. Der 78-jährige Neustadter schlägt ein Abbild von Pfalzgraf Casimir vor: „Ihm haben wir die ehemalige Universität Casimirianum zu verdanken. Schon alleine diese Tatsache sollte die Weichen für ihn stellen.“