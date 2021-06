Die Ampelmasten in Neustadt wurden auf ihre Standsicherheit überprüft: Dabei sind laut Stadtverwaltung Signalmaste an der Kreuzung Schiller-/Stiftstraße durchgefallen und müssen nun ausgetauscht werden, um zu vermeiden, dass sie umfallen. Die Arbeiten werden ab Montag ausgeführt. Dazu muss die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb genommen werden. Die Arbeiten sollen bis Freitag abgeschlossen werden.