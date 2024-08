Die Polizei sucht den Fahrer eines Wagens, der in der Nacht auf Freitag gegen eine Ampel gefahren ist und diese beschädigt hat. Wie die Beamten mitteilten, wurde ein Zeuge um 1 Uhr durch ein Knallgeräusch aufgeschreckt. Er stellte dann fest, dass eine Ampel in der Talstraße, Ecke Ludwigstraße, durch einen Unfall beschädigt worden war. Der Verursacher flüchtete mit einem schwarzen Wagen in Fahrtrichtung Pulverturmstraße. Vor Ort stellten die Beamten diverse Fahrzeugfragmente sicher. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.