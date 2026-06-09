(Aktualisiert: 14 Uhr)

Am Neustadter Leibniz-Gymnasium ist am Dienstagmorgen ein „verdächtiger Schriftzug mit Drohung“ im Bereich der Schultoiletten entdeckt worden, weshalb es an der Schule zu einem Polizeieinsatz kam. Zudem wurde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zufolge der Unterricht vorzeitig beendet. Die Schulleitung habe sich angesichts der „Unruhe und Ängste“ in der Schulgemeinschaft zu diesem Schritt entschieden, so die ADD. Allerdings habe die Polizei die Lage als „nicht akut bedrohlich“ eingestuft. Dies bestätigt das Polizeipräsidium Rheinpfalz: Man habe „keine Hinweise, die auf eine tatsächliche Gefährdung hindeuten“, gefunden.

Kripo ermittelt

Die Polizei sagt, dass die Ermittlungen zur Identifizierung des Verursachers oder der Verursacherin nun laufen. Dabei werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einer ähnlichen Bedrohungslage am Leibniz-Gymnasium Ende November 2025 gebe. Die Kriminalpolizei ermittle ebenfalls, da Drohungen Straftaten seien, da sie zu einer „erheblichen Verunsicherung“ in der Bevölkerung führen können. Außerdem kämen die Kosten für den Polizeieinsatz hinzu.

Der verdächtige Schriftzug mit der Androhung eines Amoklaufs wurde morgens an einer Schultoilette entdeckt, woraufhin die Schulleitung umgehend die Polizei informierte. Die Polizei lobt die Schulleitung für ihr umsichtiges Handeln und die direkte Information der Eltern. Laut ADD findet am Mittwoch an der Schule wieder Unterricht nach Plan statt. Schulleiter Ulf Boeckmann betont, dass der Schriftzug wie im November an der Mädchentoilette entdeckt worden sei. Es habe aber zu „keinem Zeitpunkt eine akute Bedrohungssituation“ gegeben. Er dankt den Polizisten und seinem Kollegium für das umsichtige Handeln in dieser Situation, über die man am Mittwoch mit den Schülerinnen und Schülern noch sprechen wolle. Außerdem hoffe er, dass die Polizei den Verursacher oder die Verursacherin ermitteln kann.