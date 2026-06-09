Am Neustadter Leibniz-Gymnasium ist am Dienstagmorgen ein „verdächtiger Schriftzug mit Drohung“ im Bereich der Schultoiletten entdeckt worden, weshalb an der Schule nun ein Polizeieinsatz läuft. Einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zufolge gibt es bisher jedoch „keine Hinweise, die auf eine tatsächliche Gefährdung hindeuten“. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Verursachers oder der Verursacherin dauern laut Polizei noch an. Die Schulleitung habe die Eltern über die Schmierereien und den Polizeieinsatz informiert. Aktuell seien Einsatzkräfte vor Ort, „um die Schulleitung zu beraten und gegebenenfalls bei weiteren Maßnahmen zu unterstützen“. Die Polizei lobt den sensiblen Umgang der Schulleitung mit dem Vorfall. Zentral sei, die Polizei über die Notrufnummer 110 zu informieren. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, da Drohungen Straftaten darstellen können, da sie zu einer „erheblichen Verunsicherung“ in der Bevölkerung führen können. Außerdem kämen mögliche Kosten für den Polizeieinsatz hinzu. Ende November 2025 war es zuletzt am Leibniz-Gymnasium zu einem Amokalarm samt Polizeieinsatz gekommen.