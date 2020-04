In diesem Jahr wird es keine Meisterschaftsrunde in der American-Football-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland geben. Darüber informiert der Vorsitzende des 1. FC 08 Haßloch, Jürgen Hurrle. Die Teammanagerin der Haßloch 8-Balls, Kathi Brechtel, sagt: „Wir hatten es leider schon erwartet, daher ist die Entscheidung nicht allzu überraschend.“ Der American-Football- und Cheerleader-Verband Rheinland-Pfalz habe die 8-Balls darüber informiert, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie der Spielbetrieb für die Saison 2020 nicht aufgenommen werden könne und somit keine Meisterschaftsrunde in der Oberliga ausgetragen werde. Brechtel: „Auch für die Jugend gibt es bis auf Weiteres keinen Trainings- und Spielbetrieb.“