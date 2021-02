Die American-Football-Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/ Saar hat die zwölf Teams in drei Staffeln eingeteilt. Die Gruppensieger sollen in einer Dreierrunde den Meister ermitteln. Die Haßloch 8-Balls gehören mit den Neuwied Raiders, den Bad Kreuznach Thunderbirds und den Rhein-Main Rockets der Staffel Mitte an. Der Trainingsauftakt ist noch offen. Interessenten an American Football können sich auf Facebook, Instagram oder per E-Mail 08Balls@gmail.com melden.