Die Haßloch 8-Balls haben ihr letztes Saisonspiel verloren und die Teilnahme an der Relegationsrunde zum Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Weniger als eine halbe Minute vor Spielende haben sie noch gegen Pirmasens geführt.

Mit 26:20 siegten die Pirmasens Praetorians im letzten Saisonspiel der Haßloch 8-Balls in der American-Football-Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe West. Knapp 200 Zuschauer sahen ein Herzschlagfinale, das erst Sekunden vor dem Abpfiff entschieden war.

Weniger als eine halbe Minute vor Spielende führten die Gastgeber noch mit 20:19. Ihre Träume, an der Relegationsrunde zum Aufstieg in die Regionalliga teilzunehmen, waren damit ausgeträumt. Selbst mit dem knappen Sieg hätten es für die 8-Balls nicht gereicht. Um die 24:26-Niederlage in Pirmasens auszugleichen, hätten sie mindestens drei Punkte Unterschied gebraucht, um auf den begehrten zweiten Tabellenplatz zu rücken.

Risiko in Schlussphase

8-Balls-Headchoach Ben Schmitt entschied sich in der Endphase, alles zu riskieren, um noch einen Touchdown zu erzielen. Den Gästen gelang jedoch eine Interception: Der weite Pass der 8-Balls wurde vom Pirmasenser Widereceiver Shirley Brock abgefangen, der das Spielei nach seinem Spurt über das gesamte Spielfeld in der Endzone der Gastgeber ablegte. Das war die Entscheidung.

Von Beginn an liefen die Haßlocher einem Rückstand hinterher. Gleich nach Spielbeginn gingen die hellwachen Südwestpfälzer nach zwei Spielzügen in Führung. Mit entscheidend für ihren Auswärtssieg war ihr sicheres Passspiel. Fast als ob er Klebstoff an den Händen hätte oder ein Magnet den Ball anzöge, konnte Shirley Brock Pässe fangen und zu einem Touchdown verwandeln. Kein Wunder, im Alter von nur fünf Jahren hat er mit American Football begonnen. Jetzt spiele er seit 17 Jahren, berichtete er.

Technische Fehler

Haßloch stemmte sich vehement gegen die Niederlage, aber individuelle technische Fehler warfen es immer wieder mit Raumverlusten zurück. Im Ergebnis rächte sich das, denn oft blieb der Angriff der heimischen Offense schon vor der gegnerischen Endzone stecken. Es waren diese individuellen Vor- und Nachteile, die das knappe Ergebnis der Begegnung zweier fast gleichwertiger Teams ausmachten.

Für Praetorians-Headcoach Patrick Niedenzu war von vornherein klar, dass es in Haßloch eng werden würde. Er lobte den Gegner für das faire Spiel. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft und dass wir die Relegationsrunde erreicht haben. Wir können jetzt mit Zuversicht in die letzte Begegnung gegen die Saarland Hurricanes II gehen und haben sogar noch die Chance, Erster in unserer Gruppe zu werden“, stellte er zufrieden fest.

Drei Spieler hören auf

„Wir hätten unser letztes Spiel zu Hause natürlich gerne gewonnen“, betonte Haßlochs Headcoach Ben Schmitt. Mit der Saison insgesamt war er aber nicht unzufrieden. Er warf bereits einen Blick in die Zukunft: „Es ist besser gelaufen als im vergangenen Jahr. Unser Ziel für die kommende Saison ist es, um die Meisterschaft mitzuspielen.“

Florian Wittmann, Florian Beck und Kevin Young hören mit Ende dieser Saison als Spieler auf. Letzter wird als Juniorcoach bei den 8-Balls weitermachen, informierte Schmitt.