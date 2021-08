Beim 1. FC 08 Haßloch wird es am Samstag, 21. August, ein American-Football-Benefizspiel zwischen den Haßloch 8-Balls und den Hanau Hornets geben. Die Einnahmen sollen die Opfer der Flutkatastrophe von Juli bekommen.

„Die Bilder der Flut in der Eifel und an der Mosel machen fassungslos und traurig“, betont 08-Vorsitzender Jürgen Hurrle. Die Unwetterfolgen seien dramatisch. Unter den Opfern und Geschädigten gebe es auch viele Mitglieder von Sportvereinen. Hurrle: „Betroffen vom menschlichen Leid und den enormen Schäden der Hochwasser-Katastrophe will der 1. FC 08 Haßloch die Spendenaktion der Stiftung Deutscher Sport – Verwendungszweck Hochwasserkatastrophe Rheinland-Pfalz – für geschädigte Sportvereine mit einem Benefizspiel unterstützen.“

Jürgen Hurrle dankt dabei den 8-Balls, die ein Benefizspiel gegen die Hanau Hornets organisiert haben sowie allen Helferinnen und Helfern. Das Spiel steigt am Samstag, 21. August, 16 Uhr, auf der Sportanlage des 1. FC 08 Haßloch an der Adam-Stegerwald-Straße. Einlass ist ab 15 Uhr. Alle Beteiligten der beiden Vereine sowie die Schiedsrichter verzichten auf ihre Einnahmemöglichkeiten. Die Eintrittsgelder sowie der Aufschlag auf Speisen und Getränke (pro Essensangebot und pro Getränk 50 Cent) wird an die Stiftung Deutscher Sport weitergeleitet. Ab etwa 19 Uhr gibt es bei Musik aus der Box noch ein gemütliches Beisammensein.