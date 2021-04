Am Samstag ist Welthospiztag. Doch was bedeutet es für die Angehörigen sowie die ehrenamtlichen und hauptberuflichen Betreuer eigentlich, einen Sterbenden in seinen letzten Stunden zu begleiten? Eines ist sicher: Es geht um mehr als um das Ableben.

Dorle Nabrotzky-Lingenfelder fand schnelle Hilfe beim Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum in Neustadt. Ihre 101-jährige Mutter lebte zunächst noch im Wohnstift, doch die Beschwernisse des Alters nahmen stetig zu. „Immer mehr mussten Leistungen des ambulanten Pflegedienstes in Anspruch genommen werden, ich war täglich bei meiner Mutter“, berichtet Nabrotzky-Lingenfelder. Nach einem Hinweis des Hausarztes nahm sie Kontakt zum Hospiz-Palliativ-Zentrum auf. „Von da an war ich nicht mehr alleine“, so die Tochter. Die Mitarbeiter kümmerten sich auch um einen Platz in einem Pflegeheim, nachdem die betagte Mutter zunächst auf der Palliativstation einige Tage lang behandelt wurde.

Hilfe gab es dann im Pflegeheim in vielerlei Hinsicht. „Es war beruhigend, dass die Pallativ-Pflegekräfte und Mediziner rund um die Uhr erreichbar waren, denn die Mitarbeiter im Pflegeheim können nur begrenzt medizinisch helfen“, so Nabrotzky-Lingenfelder. Für Entlastung sorgte auch Marita Hubmann, eine ehrenamtliche Hospitzbegleiterin. Sie kam über mehrere Wochen hinweg zweimal wöchentlich zu der Patientin und beschäftigte sich mit ihr. „Meine Mutter wurde so begleitet, wie sie es sich gewünscht hatte. Mir hat diese Unterstützung viel vom Druck genommen“, sagt die Tochter. „Sie konnte in Würde sterben.“

Die 64-jährige Hubmann ist seit acht Jahren dabei und hat in dieser Zeit bereits 18 Patienten begleitet. „Am Anfang hatte ich davor Angst, ich komme direkt mit dem Sterben in Berührung. Aber wir sind ja nicht grundsätzlich dabei, wenn jemand gerade stirbt, wir kommen ja zum Austausch mit den Patienten und um den Angehörigen etwas Zeit und Freiraum zu schenken.“

Einmal hat sie das Sterben dann doch direkt miterlebt. Es war bei einer jüngeren Frau, deren Ehemann auch da war. Für ihn sei es eine Entlastung gewesen, dass er in diesem Moment nicht alleine war. Und sie selbst habe dabei gemerkt, dass sie es aushalten könne, sagt Hubmann. Es sei sogar zu einem besonderen Erlebnis geworden.

Entscheidend ist auch, dass die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt. Das gelingt vor allem deshalb, weil die Hauptamtlichen, darunter die Leiterin des Zentrums, Katrin Leidner, aus einem Pool von 40 Helfern auswählen können. „Wir schauen immer, dass die Betreuten, Familien und die Helfer zueinander passen“, so Leidner.

Im November werden zehn weitere Ehrenamtliche ihre mehrmonatige Ausbildung beendet haben und dann in Neustadt, Haßloch, Lambrecht, Wachenheim und der restlichen Vorderpfalz eingesetzt. Aktuell werden 84 Menschen von einer ehrenamtlichen Hospizkraft begleitet. 20 Menschen werden derzeit palliativ betreut, also neben der persönlichen Begleitung auch medizinisch. „Wir können medizinisch zwar keine hundertprozentige Schmerzfreiheit versprechen, aber wir können viele Symptome lindern wie Atemnot oder Übelkeit“, erklärt Leidner.

Hilfesuchende werden meist nach wenigen Tagen mit Hospizbegleitern zusammengebracht. Organisatorisch und personell klar getrennt ist das ambulante Zentrum von der Palliativstation des Hetzelstifts mit sechs Betten. „Wir arbeiten aber sehr eng zusammen, wenn Patienten stationär übernommen werden oder wieder zurück nach Hause entlassen werden“, sagt Leidner.

Hospizbegleiter wie Marita Hubmann können ihre Empfindungen und Erlebnisse im monatlichen Austausch in der Gruppe unter Anleitung von Sozialpädagogin Luise Seefeld und bei Supervisionen vertraulich besprechen. „Das stärkt uns“, sagt Hubmann. Auch der Abschied wird dabei von den Hospizkräften regelmäßig mit einem Ritual thematisiert. Eine Klangschale, eine Kerze und eine kurze Besinnung bringen das Vergangene zu einem würdevollen Abschluss.

Eine große Rolle spielen Gespräche und Aktivitäten. So kümmert sich Kunsttherapeutin Margarete Weinkötz um kreative Impulse für Schwerstkranke. „Wir beginnen mit einer Meditation. Die Materialien bringe ich mit. Aktuell begleite ich eine Patientin, die zu Beginn der Stunde zunächst meist verkrampft ist. Während sie malt, entspannt sie. Sie sagt, sie vergesse dann die Schmerzen.“

Termine

Aktion „Hospizlicht“, Samstag, 11 Uhr, Martin-Luther-Kirche. Infos, Besinnungen und Musik der „Hetzelstifte“. Anmeldung unter ahpz@marienhaus.de mit Namen, Adresse, Telefonnummer.