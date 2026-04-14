Bei der Sanierung der Amalienstraße beginnt nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich am Montag, 20. April, die nächste Etappe, die den Abschnitt zwischen Gipser- und Talstraße betrifft. Zunächst wird dort der Asphaltbelag abgefräst. Bis Anfang Mai wird am südlichen Ende an den Versorgungsleitungen für Gas und Wasser gearbeitet. Die Zufahrt zu den Häusern ist zunächst noch möglich, im Mai muss dann voll gesperrt werden. Auch das Parken entlang des Gehwegs entfällt. Die fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke sei jedoch jederzeit gegeben. Auch für Feuerwehr und Rettungsdienste gebe es Lösungen. Die Amalienstraße wird seit Februar 2025 zwischen Talpost und Hetzelstraße saniert, hinzu kommt der Parkplatz am Bahnübergang Steingleis. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für die Straße liegen bei knapp vier Millionen Euro, sie werden vom Bund getragen. Für Gehwege, Parkplätze und Beleuchtung ist die Stadt zuständig, bei entsprechender Beteiligung der Anliegerinnen und Anlieger sowie beantragter Fördermittel. Die Amalienstraße war gekennzeichnet durch eine sehr unebene Oberfläche, laut Stadt bedingt durch Frostschäden und Ausbesserungsarbeiten. Der Unterbau war nicht frostsicher, und durch Setzungen konnte Regenwasser nicht richtig abfließen. Die Leitungen unter der Straße hatten erhebliche, altersbedingte Mängel, sodass es zu häufigen Rohrbrüchen kam.