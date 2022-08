Live-Musik, ein Kinder- und Familienprogramm, dazu Spießbraten – all das wird am kommenden Wochenende beim Waldfest des Pfälzerwald-Vereins Hambach auf der Hohen Loog geboten.

Das Waldfest startet am Samstag, 19 Uhr, mit der Band „Heartbreak Motel“, die sich den Songs von Elvis Presley verschrieben hat. Die Musiker sagen: „Erwartet nicht den X-ten Elvis-Imitator, erwartet eine Band, die das ganze Spektrum von Elvis' Schaffen zeigt.“ Alle Tänzerinnen und Tänzer, die an diesem Abend im 50er-Jahre-Look – also in Petticoat oder Röhrenjeans beziehungsweise mit Pferde-, Entenschwanz oder Elvis-Tolle – auf die Hohe Loog kommen, erhalten ein Glas Sekt gratis, wahlweise auch ein alkoholfreies Getränk.

Zauberkunst und Theater

Der Waldfest-Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einer Waldandacht. Um 12.30 Uhr gibt es „Zauberkunst für Kinder“. Ab 13.30 Uhr spielt die Kolpingkapelle Hambach auf. Um 15 Uhr wird das Familientheater-Stück „Annika und der Reisekoffer“ von Leni Bohrmann aufgeführt.

Das Hohe-Loog-Haus ist nur zu Fuß zu erreichen. Am einfachsten in 30 Minuten vom Parkplatz Hahnenschritt. Weitere Informationen unter www.pwv-hambach.de.