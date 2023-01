Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause knüpfen die Ortsvorsteher wieder an eine Tradition an: Sie laden zu Neujahrsempfängen ein, bei denen sie mit den Bürgern aufs neue Jahr anstoßen und über aktuelle politische Entwicklungen berichten wollen. Los geht es am Samstag um 19 Uhr in Mußbach (Herrenhof). Am Sonntag folgen Haardt (11 Uhr, protestantisches Gemeindehaus) und Diedesfeld (17 Uhr, Festhalle). Am Freitag, 13. Januar, findet der Neustadter Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Marc Weigel statt, ehe weitere Empfänge in den Weindörfern folgen.