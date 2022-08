Wegen des Neustadter Mountainbike-Marathons kommt es am Sonntag, 14. August, zu Straßensperrungen in der nördlichen Innenstadt und Richtung Haardt. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt hat, starten die verschiedenen Rennen ab 9 Uhr auf dem Parkplatz Bachgängel Ost. Auch er wird gesperrt, wobei diese Sperrung wegen folgenden Markierungsarbeiten bis Dienstag, 16. August, aufrechterhalten wird. Gesperrt sind am Sonntag folgende Strecken: von 9 bis etwa 12 Uhr Vogelsangstraße – Sauterstraße (ab Vogelsangstraße Richtung Villenstraße) – Villenstraße (zwischen Sauterstraße und Sulzwiesenweg) – Sulzwiesenweg – Teilstück Eckstraße – Teilstück Haardter Treppenweg – Kübelweg – Sonnenweg Richtung Wolfsburg, von 11.30 bis gegen 16 Uhr Kübelweg – Burgweg – Sauterstraße (zwischen Burgweg und Rathausstraße) – Rathausstraße (bis Rittergartenstraße) – Rittergartenstraße – Vogelsangstraße. Die Anwohner wurden laut Stadtverwaltung informiert. Im Bedarfsfall gibt es am Sonntag Auskunft bei der Rennleitung, wie die Verwaltung weiter informierte. Die Telefonnummer sei 0151 23674965. Mehr Infos zum Radrennen unter www.neustadter-mtb.de oder Telefon 06235 4557002.