In der Gedenkstätte für NS-Opfer werden künftig an jedem zweiten Sonntag im Monat eine öffentliche Führung durch die Gedenkstätte anzubieten. Am morgigen Sonntag führt die Leiterin der pädagogischen Abteilung der KZ-Gedenkstätte in Osthofen, Martina Ruppert-Kelly, ab 14 Uhr durch die Räume im Quartier Hornbach. Die Teilnahme ist kostenlos. Während der regulären Öffnungszeit von 14 bis 16 Uhr ist es auch möglich, weitere Koffer für die Gurs-Veranstaltung in der Gedenkstätte abzugeben, teilt der Vorsitzende Eberhard Dittus mit. Gesucht werden mindestens 50 alte Koffer, die mit den Namen der Menschen beschriftet werden sollen, die Opfer der Gurs-Deportation wurden.