Die Leichtathletik-Abteilung der TSG Neustadt bietet am Samstag mit Trainern und Helfern von 10 bis 15 Uhr im Neustadter Stadion in der Sauterstraße einen Sportabzeichentag an. Jeder Breitensportler – eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig – kann die leichtathletischen Disziplinen der Sportabzeichen-Palette absolvieren. Die Corona-Verordnung wird beachtet: Die Sanitärräume werden regelmäßig desinfiziert. An den einzelnen Stationen bleiben die Helferteams in gleicher Besetzung. Die Kontaktdaten werden über die jeweilige Sportabzeichenprüfkarte am Eingang erfasst. Breitensportler können Weit-, Standweit- und Hochsprung, Sprint, Ball- sowie Schleuderballwurf, Medizinball- und Kugelstoßen, Sprint sowie die Ausdauerstrecken absolvieren. Anmeldungen sind nicht nötig.