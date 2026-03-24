Hunderttausendfach hat sich am Sonntag der gleiche Vorgang abgespielt: Bürger treten in ihr Wahllokal ein, zeigen ihre Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl vor und erhalten einen Stimmzettel, um dann in der Wahlkabine ihre Kreuzchen zu machen. Doch bei zwei willigen Wählern lief es am Sonntag in Neustadt anders, wie Ernst Ohmer erzählt, der Vorsitzende des Beirats für ältere Menschen, der in einem Wahllokal Dienst tat. Denn die beiden hatten zwar eine Wahlbenachrichtigung dabei, allerdings die für die Wahl des Oberbürgermeisters. Dafür kamen sie jedoch ein dreiviertel Jahr zu spät. Wählen durften sie am Ende dennoch. Denn durch das Vorzeigen ihrer Ausweise war ein Abgleich mit dem Wählerverzeichnis möglich.