Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sport an der frischen Luft. Das klingt gesund. Training im Studio ist gut, Training draußen ist besser – zu diesem Ergebnis sind britische Wissenschaftler laut dem Magazin „Fit for Fun“ in einer Studie gekommen. Dabei sind Sportler miteinander verglichen worden, die entweder drinnen oder aber draußen in der Natur trainiert haben. Das Resultat: Die Freiluftsportler waren mehr motiviert, ihre Aktivitäten zu wiederholen als die, die sich nur drinnen bewegt haben.

So gesehen haben sich einige Fitnesssportler des TV Mußbach jüngst, als die Corona-Reglungen etwas gelockert worden sind und Sport in der Gruppe zunächst nur im Freien wieder