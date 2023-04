Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist gut ein Jahr her, dass Wales einen Rekord der Neuseeländer überboten hat: Bis dahin galt die Baldwin Street in Dunedin auf der neuseeländischen Südinsel als die steilste Straße der Welt – mit einer Steigung von satten 35 Prozent. Dann aber bestätigten Landvermesser, dass der Pen Ffordd Llech, zu deutsch „Weg zur Felsspitze“, in Harlech in Wales die steilste Straße der Welt ist. Laut Süddeutscher Zeitung mit 37,5 Prozent. Angeblich hatte ein Anwohner bemerkt, dass sein dort geparktes Auto trotz angezogener Handbremse weggerutscht ist. So kam ihm die Idee, die Straße mal nachmessen zu lassen. Mit diesen 37,5 Prozent kann St. Martin nicht mithalten. Fast nicht.

Von Sabine Dean

Denn auch die Wege, die zum Sportplatz des TuS St. Martin führen, sind alles andere als flach. Wer von oben über den Parkplatz des