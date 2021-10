Dass er das Autoradio bediente, obwohl er hinterm Steuer saß, ist einem jungen Fahrer aus dem Raum Karlsruhe am frühen Montagabend zum Verhängnis geworden. Wie die Neustadter Polizei mitteilte, fuhr der 25-Jährige, weil er abgelenkt war, in Höhe des Geinsheimer Sportplatzes auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw auf. Dessen Fahrer, ein 44-Jähriger aus dem Kreis Germersheim, wurde bei dem Aufprall teils ebenso schwer verletzt wie der Unfallverursacher. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihre Wagen wurden abgeschleppt. Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Laut Polizei nahmen einige Autofahrer deshalb unerlaubt den angrenzenden Wirtschaftsweg.