Die Stadtwerke sanieren derzeit das Heizwerk Nord am Bayernplatz für 1,9 Millionen Euro. Der Erdgaskessel und die Blockheizkraftwerke müssen nach Angaben des Unternehmens modernisiert werden. Die Anlage ist über 40 Jahre alt. Wegen der Bauarbeiten kommt es am Montag, 20. Juli, von 6 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr teilweise zu Versorgungsunterbrechungen in folgenden Straßen: Adalbert-Stifter-Straße, Am Knappengraben, Bayernplatz, Böhlstraße, Harthäuserweg, Kantstraße, Landwehrstraße, Martin-Luther-Straße, Rilkestraße und Robert-Stolz-Straße.