Rutschen, klettern und toben in der Natur: Der neu renovierte Waldspielplatz in Königsbach wurde am Mittwoch offiziell eröffnet. Dabei stand das Projekt lange auf der Kippe.

Eine Rutsche und drei neue Klettergerüste stehen nun gegenüber dem Wanderparkplatz bereit. Schon seit vor zwei Wochen die Absperrungen entfernt wurden, werden sie begeistert genutzt: „Ich