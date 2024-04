Mit der Froschkerwe startet Lachen-Speyerdorf in das Festjahr 2024. Das Weinfest steht unter besonderen Vorzeichen: Es ist die erste große Veranstaltung im Ort im Jahr des 1250-jährigen Bestehens, und zum letzten Mal wird Claus Schick als Ortsvorsteher die Gäste begrüßen. Um 18 Uhr treffen sich am Freitag alle in Speyerdorf, um mit dem Umzug ab 18.15 Uhr die Frosch- und Weinkerwe einzuläuten. Offizielle Eröffnung ist danach dann ab 19 Uhr am Froschbrunnen. Dort wird Claus Schick zum letzten Mal als Ortsvorsteher die Gäste begrüßen. Nach 15 Jahren im Amt tritt er nicht noch einmal zur Wahl am. Teil der Eröffnung ist die Krönung des neuen Froschpärchens.

Die Strickstube hat wieder einen Kerwi gehäkelt, der für einen guten Zweck verkauft wird. Am Samstag um 16 Uhr beginnt am Froschbrunnen das Froschkonzert von Kinderchor Notenhüpfer und Musikverein. Bunt gemischt ist das Programm am Sonntag: Kerwegottesdienst, Pflanzenbörse sowie Entenrennen.

Lilienthalstraße wird gesperrt

Am Montag steigt um 19 Uhr im Hof der Königsbäckerei die Kerwi-Verlosung. Lose dafür gibt es ab Freitag bei den Frauen der Strickstube. Kerweabschluss ist am Dienstag: Dabei wird der Kerwefrosch von der Ausschankstelle „Die Lockeren“ das restliche Kerwegeld für einen guten Zweck einsammeln.

Die Wein- und Froschkerwe in Speyerdorf wirkt sich zudem auf den Verkehr aus. Bereits ab Mittwoch, 24. April, wird die Lilienthalstraße gesperrt. Bis Mittwoch, 1. Mai, wird nach Angaben der Stadt deshalb der Busverkehr der Linien 507, 510 und 574 umgeleitet. Die Haltestelle „Pfirmann“ wird nicht bedient, als Ersatzhaltestellen dienen „Hammann“ oder „Gaskugel“. Am Freitag, 26. April, entfallen wegen des Kerweumzugs von 18 bis 19.15 Uhr zudem auf der Linie 510 die Haltestellen „Hammann“, „Wäscherei“, „Flugplatz“, „Linde“, „Pfälzer Hof“ und „Schloss“ und auf der Linie 507 zusätzlich die Haltestelle „Ritterbüschel“.