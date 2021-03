Vereinzelte Fußgänger und Autofahrer, die dort nicht hätten sein dürfen – ansonsten war es am Freitag sehr ruhig entlang der Gimmeldinger Mandelmeile. Das teilten das Neustadter Ordnungsamt und die Polizei am Nachmittag auf Anfrage mit. Die meisten Menschen hätten sich an die Allgemeinverfügung gehalten, wonach die Mandelmeile derzeit für Tagestouristen an Wochenenden und Feiertagen gesperrt ist. Davon ausgenommen sind Neustadter Bürger. Sowohl Ordnungsamt als auch Polizei rechnen je nach Wetterlage für Samstag und Sonntag mit verstärkten Besucherströmen. Am Mittwoch hatte das Ordnungsamt noch 80 Verstöße gezählt, die meisten waren auf verbotenes Parken an den Feldwegen zurückzuführen. Am Donnerstag sei es bereits ruhiger gewesen, so Ordnungsamtsleiter Thorsten Völcker.