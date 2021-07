Impfen für jeden, der will, und ohne Termin: Das bieten Stadt und Impfzentrum am Freitag, 30. Juli, von 12 bis 15 Uhr auf dem Neustadter Marktplatz an. Dazu wird der bisherige Corona-Schnelltestbus in einen Impfbus umfunktioniert.

Wie Impfkoordinatorin Iris Kobel darlegt, stehen 30 Impfdosen von Johnson und Johnson zur Verfügung. Bei diesem Serum sei keine Zweitimpfung erforderlich, auch er biete einen sehr hohen Schutz. Impfwillige müssen 18 Jahre alt und dürfen noch nicht erstgeimpft sein. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversicherungskarte und, wenn vorhanden, der Impfpass.

„Wir wollen ausprobieren, ob dieses mobile Angebot bei all jenen ankommt, die sich bislang noch nicht fürs Impfen entschieden haben“, so Kobel. Werde es angenommen, soll der Bus noch öfter eingesetzt werden. Das sei nun möglich, weil ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe und außerdem die Nachfrage an Terminen im Landesimpfzentrum im alten Telekom-Gebäude nachlasse.

Sonderaktion auch im Impfzentrum

Unabhängig davon läuft im Impfzentrum vom 3. bis 5. August ebenfalls eine Sonderimpfaktion ohne Termin für Menschen ab 18 Jahre , bei der Biontech gespritzt wird. Die Zeiten sind an allen drei Tagen 9 bis 11.45 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr. Auch dabei gilt: noch nicht erstgeimpft sein und die entsprechenden Dokumente dabei haben. Da nicht klar ist, wie viele Impfwillige am Freitag sowie nächste Woche kommen, kann es unter Umständen Wartezeiten geben.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat am Dienstag insgesamt neun neue Corona-Infektionen seit Montagmittag gemeldet, sechs davon im Kreis und drei in der Stadt Neustadt. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße wurden neun zusätzliche Fälle gezählt, wie die dortige Kreisverwaltung mitteilte.