Wer einen Notruf an die Polizei absetzen will, wählt die 110. Dazu veranstaltet die Polizei in Bund und Ländern am Freitag, 1. Oktober, zum ersten Mal einen „Tag des Polizeinotrufs“, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz (Ludwigshafen) informiert. Dann stellt die Polizei ab 11 Uhr bundes- und landesweit klassische Notruf-Situationen in ihren Twitter-Auftritten vor. Bundesweit berichten Präsidien zeitgleich unter dem Hashtag #Polizei110 über Aktuelles und Kurioses auf ihren Kanälen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz, das auch für Neustadt sowie die Kreise Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße zuständig ist, beteiligt sich mit seinem Twitter-Account @PP_Rheinpfalz an der Aktion. Zwischen 11 Uhr und 23 Uhr werden alle Einsätze aus dem Dienstgebiet live getwittert. Interessierte können diese Nachrichten auch ohne Anmeldung über https://twitter.com/PP_Rheinpfalz bei dem Kurznachrichtendienst verfolgen.