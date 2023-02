Der 1975 erbaute Eckkopfturm ist ein beliebtes Ziel für Wanderer in der Region. Vom Wachenheimer Tal oder vom Lambertskreuz aus ist der 516 Meter hoch gelegene Turm auf gut ausgeschilderten Wanderwegen zu erreichen. An Wochenenden und Feiertagen wird das Lokal von Vereinen der Verbandsgemeinde Deidesheim bewirtschaftet. Nach der Winterpause beginnt die Saison am kommenden Wochenende. Am 25. und 26. Februar übernimmt die Feuerwehr Niederkirchen die Bewirtschaftung.