Nachdem am Freitag der Testbus auf dem Neustadter Marktplatz in einen Impfbus verwandelt worden ist, wird auch am Dienstag, 3. August, eine Sonderimpfaktion angeboten – diesmal im Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße 2. Bis einschließlich Donnerstag, 5. August, können sich Impfwillige jeweils von 9 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 15 Uhr ohne Termin mit dem Vakzin des Herstellers Biontech impfen lassen. Folgende Voraussetzungen erfüllen: Die Interessierten dürfen noch nicht erstgeimpft sein. Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet sowie ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik haben – oder einen Nachweis über eine Mitgliedschaft in einer deutschen Krankenversicherung. Mitzubringen sind Personalausweis oder Reisepass, falls vorhanden ein Impfpass, Krankenversicherungskarte und bei Genesenen einen Genesenennachweis. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es zu Wartezeiten kommen kann.