Film statt Empfang war eine Notlösung wegen Corona. Doch sollte die Stadt überlegen, auch beim Empfang auf Film zu setzen.

Eine knappe Stunde hat der Neujahrsfilm der Stadt gedauert. Er war eine Mischung aus Corona-Rückblick und einem Ausblick, auf das, was kommen muss, soll, kann. Vor allem wurde darauf gesetzt, Mut zu machen – das richtige Signal. Natürlich war es auch ein Werbefilm, aber das liegt in der Natur der Sache. Letztlich war der Film kurzweilig, die Akteure verbreiteten gute Laune. Zu verdanken haben Stadt und OB das auch den Profis der Agentur Screendays. Dass Neustadt solche Akteure hat, ist ein Pfund, mit dem zu wuchern sich keiner scheuen sollte. Ein Film wäre auch eine Option für den Empfang 2022 – statt eines eher langatmigen Programms, bei dem am Ende nicht mehr jeder die Ausdauer hat, noch das Gespräch zu suchen.