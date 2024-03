Nach Ostern werden im Auftrag der Umweltabteilung dringend erforderliche Baumpflegemaßnahmen an zwei Abschnitten des Bürgergrabens in Lachen-Speyerdorf – westlich und östlich der A65 – durchgeführt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Eine artenschutzrechtliche Begutachtung sei erfolgt. An dem stark frequentierten bachbegleitenden Wirtschaftsweg wird zur Sicherheit Totholz aus den Kronen von Bäumen entfernt, so die Stadt. Zudem werde durch eine Kronenreduzierung um rund ein Drittel die Verkehrssicherheit von etwa 40 geschädigten Weiden wiederhergestellt. Dadurch soll vermieden werden, dass die Weiden auseinanderbrechen. Die Kronenreduzierungen werden laut Stadt behutsam ausgeführt und dienen dem Baumerhalt. Der parallel zum Bürgergraben verlaufende Wirtschaftsweg werde während der Arbeiten gesperrt. Eine örtliche Umleitung werde ausgeschildert.