Jubiläum 175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz und kein Ende: Am Dienstag, 4. Oktober, fährt ein Dampfzug zwischen Neustadt und Monsheim über Grünstadt und zurück. Wieder eine gute Gelegenheit für Eisenbahn-, Film- und Fotobegeisterte, heißt es von Seiten des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr. Demnach wird der Zug aus Eilzugwagen der 1930er Jahre gebildet. Folglich sei er typisch für den Regionalverkehr bis in die 1960er Jahre. Gezogen werden die Wagen von einer Dampflok 23 058 (unser Bild). Aber: Die Wagen seien nicht barrierefrei, ebenso fehle ein Mehrzweckabteil. Reisende mit Fahrrad bittet der Zweckverband, einen früheren oder späteren Zug zu nehmen. Es gelten die üblichen DB- und VRN-Fahrkarten. Abfahrt in Neustadt ist um 14.05 Uhr, zurück geht es in Monsheim um 17.05 Uhr. Den Abschluss macht am Mittwoch der „Bundenthaler“ um von Neustadt ins Dahner Felsenland.