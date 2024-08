Zum letzten Mal findet am Freitag, 30. August, mit dem „Space Summer-Open-Air“ eine große Party im Haßlocher Badepark statt. Ab 18 Uhr legen DJs auf, und die Besucher können in einer Strandlounge chillen.

Wenn sich der Badepark am letzten Samstag im August in eine Partyzone verwandelt, darf auch ein wenig Abschiedsstimmung aufkommen. Denn das Haßlocher Schwimmbad wird, wie mehrfach berichtet, zum Jahresende geschlossen und weicht einem Neubau, den der Holiday-Park-Betreiber Plopsa bis zum Saisonbeginn 2027 errichten will.

Organisiert wird die Open-Air-Party von der Haßlocher „The Space“-Bar, die den Besuchern „eine pulsierende Oase voller Musik, köstlicher Getränke und guter Laune“ verspricht.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen mehrere DJ-Acts, die mit ihren Beats die Stimmung anheizen werden. Es legen auf: DJ Rapture, der für seine mitreißenden Urban und Hip-Hop Beats bekannt ist, die CheerBrothers mit ihrem energiegeladenen Mix aus House und Electro sowie Joschka Friedrich, mit dem die Gäste eine musikalische Reise durch verschiedene Genres und Party-Klassiker unternehmen.

Das „Summer-Open-Air“ bietet aber nicht nur Musik: In der Strandlounge können die Besucher entspannen und die Seele baumeln lassen, während Sie einen Sommer-Cocktail oder Slushies genießen. Daneben gibt es Weinschorle, frisch gezapftes Bier und antialkoholische Getränke. Kulinarisch wird der Abend mit einer Auswahl an Speisen abgerundet. Die Geschäftsführerin von „The Space“, Melina Frey, freut sich, dass mit den Gemeindewerken Haßloch und dem Holiday Park auch bekannte lokale Partner an Bord sind. Schwimmen ist während der Veranstaltung nicht erlaubt. Die Party findet ausschließlich auf der großen Liegewiese statt.

Vorverkauf

Tickets für das Summer-Open-Air sind unter www.the-space.bar erhältlich.