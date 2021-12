Die letzte Critical Mass-Fahrraddemo startet am 3. Dezember um 17 Uhr am Saalbau. Weil es dann schon dunkel ist, sollen die Teilnehmer ihre Räder mit Lichterketten dekorieren, so das Bündnis Mobilitätswende als Veranstalter. Zudem gelten die Corona-Regeln. Die Route führe unter anderem an einigen neu aufgestellten Fahrradbügeln vorbei, um sie „als kleinen Schritt hin zur fahrradfreundlichen Stadt“ zu würdigen.